Bakan Selçuk açıkladı! 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek
Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlı kişilerden ailesine gitmek isteyen olursa, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verileceğini açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek.
Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak." dedi.
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