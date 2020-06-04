  • BIST
    109523
  • Dolar
    6,7647
  • Euro
    7,5780
  • Altın
    371,9250
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL
YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
OPET'ten flaş açıklama
TİSK Yönetim Kurulu kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor
6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Borsa İstanbul: Manipülatörlere kulak asmayın
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu
Özel kurs eğitimlerinin uzaktan sürdürülmesi milli ekonomiye katkı sağlayacak
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı
Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz mas ...
Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Herkesi çıldırttı! Annesini merdivenden itti, sosyal medya ayağa kalktı
Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri
Haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtiraz eden ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu! DSÖ kararını geri çekti...
Ceren Damar'ın babası şikayetçi oldu
Galatasaraylı futbolcu antrenmanda sakatlandı
"Namusumla oynadı öldürdüm"
04 Haziran 2020 Perşembe 09:55:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 10:52:00

Bakan Pekcan: İran ve Irak'a açılan gümrük kapıları açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta Habur ve Gürbulak olmak üzere, İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı." bilgisini verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ve Irak'a olan gümrük kapılarının açıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarının açıldığını duyurdu.

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." bilgisini veren Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER