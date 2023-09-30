VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin Dışişleri'nden ABD'ye tepki: "ABD bir yalan imparatorluğu"
Van'da doktora saldıran zanlılar tutuklandı
Sırbistan-Kosova sınırında gerilim: KFOR tetikte
Ermeni güçleri ateşkese uymadı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Eskişehir'de caddeler göle döndü
İtalya'da 177 kişinin bulunduğu feribotta yangın
30 Eylül 2023 Cumartesi 17:25:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 17:25:00

Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkili olacak yoğun yağışlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna ve yetkililerin uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporunu paylaştı.

Paylaşımında, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olmaya başladığını vurgulayan Özhaseki şunları kaydetti:

"Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var. Ancak yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan hava tahmin raporuna, yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum."

Son hava tahmin raporuna göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Sinop'un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Etiketler : yağış uyarı bakan özhaseki
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Senfonik konser

Senfonik konser
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX