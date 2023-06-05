Bakan Özhaseki'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı
Kaynak: TRT Haber
Bakan Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sıfır Atık hareketinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin ağır etkilerine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık hareketine vurgu yaptı.
Bugün dünya maalesef iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya. Bütün insanlık olarak buna dur dememiz gerekiyor.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 5, 2023
Biz; Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık'ı bir yaşam tarzı haline getirmeyi, millet... pic.twitter.com/57foMe4o6M
Sıfır Atığın bir yaşam tarzı haline gelmesinin , doğal kaynakların korunmasının asli bir görev olduğunu ifade etti.
Hedeflerinin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınmaya ulaşmak olduğunu söyledi.
Özhaseki, "Daha yeşil ve daha temiz bir dünya temennisiyle Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum." dedi.
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