VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Görüşümüz yansıtılmazsa ortak G20 bildirisi olmayacak
İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
Hindistan, son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
İsveç terörle mücadele şefinden Kur'an-ı Kerim yakma olaylarıyla ülkenin imajının değiştiği uyarısı
Tayland Kralı, eski Başbakan Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi
01 Eylül 2023 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 11:53:00

Bakan Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son bir yılda yapılan denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için tüm illerde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasıyla egzoz muayenesi denetimi yapılıyor.

Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanıyor.

Bakanlığın uygulamaya geçirdiği EGEDES sistemiyle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜ YAPTIRMAMANIN CEZASI 6 BİN 275 LİRA"

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege ise denetim etkinliğiyle verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesini yürüttüklerini söyledi.

Aracın üstünde yer alan plaka tanıma cihazıyla trafikte sabit veya seyir haldeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguladıklarını belirten Ege, şunları kaydetti:

"2023 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 6 bin 275 lira. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik."

Vatandaşlara egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler : mehmet özhaseki egzoz emisyon ölçümü ceza
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX