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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:29:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:29:00

Bakan Özhaseki: "Yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz"

Kaynak: IHA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile TOBB koordinasyonunda ülkemizdeki sanayicilerin, 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması kapsamında, "Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları" başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleşecek istişare toplantıları, 24 Ocak'ta ise Denizli Sanayi Odasında yapılacak.

Yeşil mutabakat eylem planı ve karbon ayak izi hesaplama standartları ele alınacak

Toplantılarda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi ve SKDM İlişkisi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları konuları ele alınacak.

"SANAYİCİLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTTIRILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu, karbon ayak izinin hesaplanması, finansman imkanları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları özelinde 'Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları'mız, İklim Değişikliği Başkanlığımız ve TOBB koordinasyonunda başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odası ile başlayacak toplantılar, diğer illerimizde de devam edecek."

Etiketler : 2053 Net Sıfır Emisyon Yeşil Kalkınma Çevrecilik
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