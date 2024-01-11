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11 Ocak 2024 Perşembe 14:38:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 14:38:00

Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatlarının hızla yükseldiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yapımı süren konutların son hali ile afetzedelerin görüşlerinin yer aldığı video paylaştı.

Videodaki bir depremzedenin ifadelerine değinen Özhaseki, "Ablamız ne de güzel tespit etmiş, 'Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle.' Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için." dedi.

Özhaseki, afet konutlarının ve köy evlerinin inşaatlarının hızla yükseldiğini kaydetti.

Etiketler : mehmet özhaseki afet konut
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