Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatlarının hızla yükseldiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yapımı süren konutların son hali ile afetzedelerin görüşlerinin yer aldığı video paylaştı.
Ablamız ne de güzel tespit etmiş; "Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle..."— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 11, 2024
Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için �� pic.twitter.com/tvs2fjGB6L
Videodaki bir depremzedenin ifadelerine değinen Özhaseki, "Ablamız ne de güzel tespit etmiş, 'Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle.' Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için." dedi.
Özhaseki, afet konutlarının ve köy evlerinin inşaatlarının hızla yükseldiğini kaydetti.
- CHP'de değişim lafta kaldı... Özgür Özel sözünü tutmadı
- Gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
- Bakan Göktaş: Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil
- İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı
- Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
- DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı