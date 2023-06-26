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26 Haziran 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 10:38:00

Bakan Özhaseki: Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 evi inşa ettiklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köyde yürütülen konut yapım çalışmalarını anlatan video yayımladı.

Bakan Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler." ifadelerini kullandı.

SOĞUK VE SICAĞA YALITIMLI KÖY KONUTLARI

Videoda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yapılan konutlara ilişkin bilgi verildi.

İlk köy konutlarını depremden 76 gün gibi kısa bir sürede teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köydeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Köy konutları, geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.

Videoda görüşlerine yer verilen proje müdürü Mehmet Suat Şahin, çalışmaların sürdüğü Özbek Mahallesi'nde 41, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde 44, Kelibişler Mahallesi'nde ise 7 konutta çalışmaların sonlanmak üzere olduğu bilgisini aktardı.

Konutların net 121 metrekare ve verandalı, yaz aylarında sıcağa, kış aylarında da soğuğa karşı yalıtımlı olduğunu belirten Şahin, "Konutlarımızı 45 gün dahilinde tamamlamak için yoğun bir tempoyla toplamda 700 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Kadıoğlu Çiftliğimizin akabinde Özbek Mahallemizdeki 25 konutu Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Etiketler : mehmet özhaseki türkoğlu deprem konutları köy konutları
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