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Bakan Özhaseki müjdeyi verdi: TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
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08 Kasım 2023 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 18:28:00

Bakan Özhaseki müjdeyi verdi: TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) inşasını tamamladığı 1779 sosyal konutun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin milyonlarca kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

TOKİ'nin yüz binlerce kişinin sağlam, güvenli ve iklim dostu yeni evlerine kavuşmalarını sağladığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Aksaray Sultanhanı 3. Etapta 158, Çorum Merkez Kuruçay'da 174, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi 1013 Konut Projesi'nde 299, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3. Etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3. Etapta 219, Konya Yalıhüyük'te ise 59 konut olmak üzere toplam 1779 konutun inşasını tamamlayan TOKİ, anahtar teslimine de başladı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi kasım ayı sonuna kadar devam edecek."

"ÜLKEMİZE GÜVENLİ KONUT VE İŞ YERLERİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor ve kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, diğer yandan sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden 1779'unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibarıyla anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz."

Etiketler : TOKİ HAK SAHİPLERİ BAKAN ÖZHASEKİ
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