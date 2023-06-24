Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi

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24 Haziran 2023 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 12:00:00

Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Malatya'da yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Etiketler : mehmet özhaseki malatya iş yeri deprem
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