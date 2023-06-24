Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Malatya'da yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.