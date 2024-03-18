Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok

Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, boş arazilerde altyapısı, üstyapısı, meydanları, yeşil alanlarıyla kent planlamasının kolay olduğunu belirtti.

Özkaseki, kadim şehirlerde ise bunu yapabilmenin kolay olmadığını, mevcut yapılar içerisinde böyle bir şeyin mümkün gözükmediğini, şehirleri depreme dirençli hale gelebilmenin tek yolunun, kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşümden başka çare bulunmadığının altını çizen Özhaseki, "Eğer bunu büyük mahalle bazlı yapabiliyorsak çok başarılı oluruz. Ada bazlı yapıyorsak daha az başarılı oluruz. Bina bazlı yapıyorsak sadece binamızı kurtarmış oluruz. O yüzdendir ki, kentsel dönüşüm meselesinde çok büyük çabalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Özhaseki, 2012'de çıkarılan yasa kapsamında 2 milyon 250 bin yapının değişip dönüştürüldüğünü, şu anda 450 bin civarında devam eden işlemin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu bizi kesmiyor. Bu yetmiyor bize. Çünkü İstanbul söz konusu olduğunda 1,5 milyon bağımsız birimin riskli olduğundan bahsediyoruz. Kocaeli'de 150 binden bahsediyoruz. Anadolu'nun değişik illerinde de çok daha fazla sayılar var. O zaman çok daha hızlanmamız gerekiyor. Onun içindir ki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Bir de önümüzü kesen ne varsa, yasaların hepsini çok daha rahatlatıcı, basitleştirici, hızlandırıcı hale getirdik."

"AK PARTİ İKTİDARLARI DÖNEMİNDE 1 MİLYON 340 BİN KONUT YAPILDI"



On beşer gün arayla yaptıkları törenlerde 15 binden fazla konutun yıkımını ve yapımını başlattıklarına işaret eden Özhaseki, bu projelerin her birinde AK Parti'lilerin olduğunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimsenin bulunmadığını söyledi.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün bakanlık, belediyeler ve vatandaş olmak üzere 3 ayağının bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu üçü bir araya gelirse, anlayışla devam ederlerse kentsel dönüşüm mükemmel, tıkır tıkır işler. Eğer birisi asıyorsa yürümüyor bu işler. Ben Çevre Şehircilik Bakanlığını temsil eden birisi olarak söylüyorum; kapımız sonuna kadar açık, hangi partili olursa olsun buyursunlar. Yeter ki, kentsel dönüşüm yapsınlar." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk aradığı yerlerden birinin kentsel dönüşümü engellenen Antakya'daki Emek Aksaray Mahallesi olduğundan bahseden Özhaseki, o bölgede taş üstünde taş kalmadığını ve binlerce insanın öldüğünü anımsattı.

"Davalar açarak kentsel dönüşüme mani olan ve iş yaptırmayanlara" bu insanların ölümünde sorumluluk hissedip hissetmediklerini soran Özhaseki, "Onu bilmiyorum ama biz azimliyiz arkadaşlar. Kentsel dönüşümü yapacağız. İstanbul için proje açıkladık. İzmir için açıkladık. Şimdi biraz önce de konuştuk. Kocaeli'miz ve Yalova için de, Körfez için de... Dünya Bankası'yla görüşüp İzmir için açıkladığımızın aynısını yapabilirsek büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Ümit ediyorum hayırla sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'nin depremlerde sınıfı "pekiyi" ile geçtiğini dile getiren Özhaseki, AK Parti iktidarları döneminde şu ana kadar 1 milyon 340 bin konut yapıldığını, bunun senelik yaklaşık 70 bin konuta tekabül ettiğini ve bu binalar depremlerde yıkılmadığı için de herkesin huzurla içinde oturduğunu anlattı.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü müteahhitlik gruplarıyla, özel sektörlerle sürdürebilmenin esas olduğunu vurgulayarak, "Belki Avrupa'da merkezlerde, eski bölgelerde değişim, dönüşüm görmezsiniz. Çevrede inşaat faaliyetleri çok azdır. Normal ama bizim gibi özellikle 1940-1950'li yıllardan itibaren göç alarak rastgele büyüyen ve insanların başını sokabilmek amacıyla bir gece briketleri toplayıp sabaha ev yaptıkları ortamda kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Deprem ülkesinde yüz binlerce konutun daha, değişmesi ve dönüşmesi icap ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomisinin güçlü ve dimdik ayakta durduğunu dile getiren Özhaseki, zaman zaman sıkıntıların yaşanacağını ancak zor bir coğrafyada olunduğu için güçlü kalınması gerektiğini vurguladı.

Özhaseki, Türkiye'nin, ateş çemberinin içerisinde güven adası, huzurlu liman olduğuna işaret ederek, "Allah'ın izniyle böyle olacak. Bir taraftan büyümek için altyapıya büyük paralar ayıracağız. O yatırımları yapacağız. Bir taraftan milletimizin refahını artırmak için büyük gayret içerisinde olacağız ama savunma sanayi tarafını da asla ihmal etmeyeceğiz." dedi.

Seçimlerden sonra önlerinde yaklaşık 4,5 yıl gibi seçimsiz bir süre olduğuna değinen Özhaseki, bu süre zarfından yapılacak çok şey olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından KOTO Başkanı Necmi Bulut, Bakan Özhaseki'ye çini vazo hediye etti. Daha sonra Bakanlık bürokratları katılımcıların sorularını yanıtlayıp, taleplerini dinledi.