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01 Kasım 2023 Çarşamba 12:14:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 12:14:00

Bakan Özhaseki: İstanbul ve Marmara'nın konut dönüşümünü hızlandıracağız

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul ve Marmara'nın konut dönüşümünü hızlandıracaklarını belirterek, "Kentsel Dönüşüm Yasası Meclis'ten büyük bir destek alarak inşallah yasalaşacak" dedi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde 50 bin konutun aralıkta hak sahiplerine teslim edileceğini de aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile ilgili süreci değerlendiren Özhaseki, ülkedeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlı olduklarını vurguladı.

"İnşallah önümüzdeki günlerde Meclis'ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara'nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız."

"DEPREM BÖLGESİNDE İNŞASI BİTEN 50 BİN KONUT ARALIKTA TESLİM EDİLECEK"

'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' aracılığıyla dönüşüm sürecinin hızlanacağını söyleyen Bakan Özhaseki, sözü deprem bölgesindeki çalışmalara getirdi.

Bölgede 200 bin konutun inşasının hızla devam ettiğini belirten Özhaseki teslimat için tarih verdi.

"Şu anda yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz."

"İnşaat maliyetlerinde fahiş fiyat ve fırsatçılığın önüne geçeceğiz"

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde inşaat maliyetlerinin artışı ile ilgili de konuştu, 'kanuni düzenleme' sinyali verdi.

"Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik."

Etiketler : kentsel dönüşüm yasası konut dönüşümü deprem bölgesi konutları
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