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Bakan Özhaseki: İnşa süreçlerinin aksamasına müsaade etmeyeceğiz
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19 Ekim 2023 Perşembe 16:22:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 16:22:00

Bakan Özhaseki: İnşa süreçlerinin aksamasına müsaade etmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Afet bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakanlık olarak deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle bölgedeki inşaat maliyetlerine ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Depremzedelerin mağdur edilmesine, verilen emeklerin harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Afet bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz gerektiğinde idari ve yasal düzenlemeleri de devreye alarak fırsatçılığın önüne geçmekte kararlıdır. Hiç kimse merak etmesin. Sağlam, güvenli ve iklim dostu evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mehmet Özhaseki DEPREM BÖLGESİ
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