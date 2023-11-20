Bakan Özhaseki duyurdu: İlk kazmayı vurduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.

Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Adıyaman Sincik'te "Yerinde Dönüşüm" projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, "Bakanlığımızın Denetiminde TOKİ Güvencesi"nde ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı.

Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.