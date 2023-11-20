Bakan Özhaseki duyurdu: İlk kazmayı vurduk
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmayı vurduklarını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.
Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Adıyaman Sincik'te "Yerinde Dönüşüm" projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, "Bakanlığımızın Denetiminde TOKİ Güvencesi"nde ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı.
Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak.
Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) November 20, 2023
��Adıyaman Sincik'te "Yerinde Dönüşüm" projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, "Bakanlığımızın Denetiminde TOKİ Güvencesi"nde ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı.
Daha... pic.twitter.com/IWjlB4xCjz
- Siyasette 50+1 tartışması... Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar sistemidir
- Van'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı
- Bakan Yerlikaya: Sel ve fırtınalarda 9 can kaybı var
- "Batik Never Ending Story Fall/Winter Collection"
- Bakan Fidan: Sessiz kalmayacağız
- Dışişleri Bakanlığının bütçesi TBMM'de görüşülüyor