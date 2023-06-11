Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor
Kaynak: TRT Haber
Bakan Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde yapımı devam eden afet konutları için yeni formüller üzerinde çalıştıklarını, kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı Twitter'dan afet konutlarının yapım süreciyle ilgili bilgi paylaştı.
Bakan Özhaseki, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından konutların hızla yükseldiğini ifade etti.
Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor...— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 11, 2023
Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, Kabine Toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede... pic.twitter.com/wcGTu1lwRb
Deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüller olduğunu belirten Özhaseki, "Kabine toplantımızda sayın cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz" dedi.
Özhaseki, hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlara kavuşturacaklarını söyledi.
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