Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı Twitter'dan afet konutlarının yapım süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Özhaseki, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından konutların hızla yükseldiğini ifade etti.

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor...



Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, Kabine Toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede... pic.twitter.com/wcGTu1lwRb — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 11, 2023

Deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüller olduğunu belirten Özhaseki, "Kabine toplantımızda sayın cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz" dedi.

Özhaseki, hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlara kavuşturacaklarını söyledi.