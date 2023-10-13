Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda ele alınan tavsiyeler doğrultusunda, deprem bölgesindeki köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını kaydetti.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu, vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız❗️



��Deprem bölgesinde, yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 1⃣4⃣3⃣ bin 2⃣7⃣1⃣ köy evi inşa edeceğiz.



��İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı... pic.twitter.com/QwTLjw5rkE — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) October 13, 2023

Bakan Özhaseki, paylaşımında, afetzedelerin, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan videoya da yer verdi.