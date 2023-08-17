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17 Ağustos 2023 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:23:00

Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini ve 680 bin evin yıkıldığını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Çok şükür ciddi adımlar atıyoruz. Bunun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar sağlam zeminlerde 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Özhaseki ardından Elazığ Belediyesi Tarafından Organize Edilen 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Bakan Özhaseki, "Gittiğimiz deprem bölgelerinde karşılaştığımız bir çok insan özellikle yurt dışından gelen misyon şefleri, bakanlar, eğer böyle bir deprem bizim ülkemizde olsaydı biz bunun altından asla kalkamazdık diye defalarca söylediler. ABD'de bir kasırga oluyor, Almanya'da bir sel felaketi oldu ve aradan aylar ile yıllar geçti. O bölgelerde halen bir şey yapılamadı ve orada isyan dalgaları devam ediyor. Ama çok şükür 18 ilimizi etkileyen bu felakette 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin civarında da iş yerimiz veya bağımsız birim olarak depolarımız ile ahırlarımız yıkıldı. Şimdi yaraları sarmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar sağlam zeminlerde 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık. Devamı da geliyor. Bir sene içerisinde bunların büyük bir çoğunluğunu da teslim etmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızda birçok görevli arkadaşımızın tatil yapmadan bu işlere gönül vermesinin en büyük sebebi, şuanda 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evlerinden uzakta. 80 bin civarında kardeşimiz devlete ait yurtlar, sosyal tesislerde misafir ediliyor. Konteyner kentlerde 450 binden fazla insanımız var. Çadırlar boşalınca bu sayı 500 bini geçti diye tahmin ediyorum. 320 bin aileye de kira yardımında bulunuyoruz. Haliyle insanlar o konteyner kentlerde kalırken, memleketlerinden uzakta hayat mücadelesi verirken bizim rahat etmemiz ve tatil yapmamız mümkün değil. Gece gündüz demeden o insanlarımızı biran önce güvenli evlerine sağlıklı şekilde yerleştirip sonrada onların duasını alarak geriye çekilmekten başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.

Programa, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem
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