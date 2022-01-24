Bakan Özer'den kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

Bakan Özer, mesajında, kazada Tekirdağ'da görevli öğretmenler Cafer İzmirli ve Uğur Gökner'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kazada vefat eden öğretmenlerimize ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.