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Bakan Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
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10 Nisan 2023 Pazartesi 21:55:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 21:55:00

Bakan Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, Togg'u kullanırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Bakanlığımıza tahsis edilen milli gururumuz Togg'u bugün teslim alarak ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Togg gibi nice dev projeyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize kazandırarak, çocuklarımız ve ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Bakan Özer Togg MEB

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