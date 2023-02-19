"Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız"

Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'mizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacak, yaralarımızı kenetlenerek saracağız." ifadesini kullandı.