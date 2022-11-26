Bakan Özer, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin Ankara temsilcilerini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, ASEAN üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Asya bölgesiyle ilişkilerin ekonomiden bilim ve teknolojiye, eğitimden kültür ve sanata her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Özer, Türkiye'nin birleştirici jeopolitik konumunun önemli fırsatları beraberinde getirdiğini vurguladı.

Asya'nın tarihi dönüşümünün merkezinde yer alan ASEAN ile kurulan ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, ASEAN'ın kurulduğu 1967'den itibaren etki alanını sürekli geliştirmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

ASEAN ile ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2019'da ilan edilen "Yeniden Asya" girişiminin en önemli unsurları arasında yer aldığına dikkati çeken Bakan Özer, ASEAN'ın "barışçıl, istikrarlı ve müreffeh Asya" hedefini paylaştıklarını söyledi.

Bakan Özer, gelecek dönemde ASEAN ile kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok alanda çalışmalar yürütülmesinin öngörüldüğünü belirterek ASEAN üyesi 10 ülkenin tamamında Türkiye'nin büyükelçiliklerinin bulunduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE, ASEAN'A DESTEK VERMEYE HAZIRDIR"



"ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahı ve mutluluğu için ASEAN'a destek vermeye hazırdır." ifadesini kullanan Özer, ASEAN'a üye ülkelerden gelen 2 binin üzerinde öğrencinin, Türkiye'de eğitimlerini sürdürdüğünü, Asya ülkelerinin de Türk öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.

Bakan Mahmut Özer, Türkiye'de eğitim alanında önemli dönüşümlerin yaşandığını, eğitim alanında ASEAN çerçevesinde ya da ikili düzeyde gündeme getirilecek konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmeye katılan büyükelçi ve diplomatlar da Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğuna işaret ederek ASEAN ile Türkiye arasındaki uyumlu iş birliği için Özer'e teşekkür etti.

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Türkiye'nin eğitim alanında, mesleki eğitim ve çevre eğitimi konusunda duyarlı ve kapsamlı çalışmalara imza attığını kaydetti.

Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Kim Heng Meas ise Türkiye'nin Kamboçya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Brunei'nin Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim, iki ülke iş birliklerinin artacağını, öğrencilerinin bir elçi gibi rol alacaklarını dile getirdi.

Singapur Başkatibi Mak Yong Yang da ASEAN ile Türkiye arasında eğitim alanında uyumlu bir iş birliği bulunduğunun altını çizerek söz konusu olumlu havanın ve ortaklığın artarak devam etmesi temennisini iletti.