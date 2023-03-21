Bakan Özer duyurdu: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNE 500 ÇELİK KONSTRÜKSİYON OKUL YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesine çelik konstrüksiyondan 500 yeni okul yapılacağını bildirdi.

BAKAN ÖZER, HATAY'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Mahmut Özer başkanlığında Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yürütülen eğitim faaliyetleri ile Hatay'da sürdürülen diğer çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Özer, "Hatay'da 27 Mart'ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya koordinatör vali olan Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Temel Eğitim Genel Müdürü Tunucay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, TTK Başkanı Cihad Demirli, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.