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25 Mart 2023 Cumartesi 21:47:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 21:47:00

Bakan Özer, Ankara'da depremzede öğretmen ve aileleriyle iftar yaptı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzede öğretmenler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer, iftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet ederek talepleri dinledi, çözüm için ilgililere talimat verdi.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Bakanlık olarak gerek görevli gerekse gönüllü çalışanlarla sahada yer aldıklarını belirten Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda şu anda Başkent Öğretmenevi'mizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa da katıldı.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer Deprem

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