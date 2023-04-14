Bakan Özer: 159 bin olan çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 400 bine yükseldi

Bakan Özer: 159 bin olan çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 400 bine yükseldi

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Özer, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Özer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordulu iş insanları, esnaf ve sanatkarlarla iş dünyasında karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri, kapasitelerini ve hareket kabiliyetlerini artırabilmeleri için neler yapılabileceği konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

Sorunların kısa sürede çözümü için çaba sarf edileceğini dile getiren Özer, "Bizim için küçük ölçekli işletmeler, esnafımız ve sanatkarlarımız çok önemli. Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlara yaptığımız en büyük katkı çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu." diye konuştu.

Bakan Özer, 2021 yılında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hem işveren hem de gençler için çok cazip bir mesleki eğitim modeli ortaya koyduklarını anlatarak, "O gün Türkiye'de çırak ve kalfa sayısı 159 bin iken bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var. Bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ziyaretinden dolayı Bakan Özer'e teşekkürlerini sundu.

- ÇIRAKLAR, TEORİK VE BECERİ EĞİTİMLERİNİ FABRİKA ORTAMINDA ALACAK

Ordu OSB Başkanlığını da ziyaret eden Özer, ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ordu OSB'de 5 bin 500 işçinin çalıştığını kaydeden Özer, buranın, yurt dışı ihracat kapasitesi olan büyük şirketlerin branşlarının yer aldığı çok kapasiteli bir OSB olduğunun altını çizdi.

İstihdamın 5 bin 500 ile sınırlı kalmayacağına değinen Özer, "Gelişmeler tamamlandığı zaman 10 bin istihdamın üzerinde, sadece ekonomiye katkı veren, ülkenin kalkınmasıyla ilgili katkı veren bir Organize Sanayi Bölgesi değil aynı zamanda vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili de açılımlar sağlayan bir Organize Sanayi Bölgesi olma potansiyeline sahip." diye konuştu.

Özer, OSB Başkanvekili Murat Şimşek ve üyeler ile mesleki eğitim merkezleri üzerinden sektörlerin çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanmasındaki fırsatları konuştuklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Burada yaklaşık 940 çırak ve kalfanın eğitim aldığını ve haftada bir gün okullara gitme durumundan dolayı nakillerle ilgili sıkıntılar yaşandığını gördüm. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla bu sorunu çözeceğiz ve buradaki çırak kalfalarımız fabrikaların içerisinde bir günlük eğitimi sağlayacaklar. Dolayısıyla 5 gün, tam gün işletmede hem beceri eğitimi hem teorik eğitimleri fabrikanın olduğu ortamın içerisinde gerçekleştirecekler. Böylece hem zaman kaybı olmayacak hem nakillerle ilgili hem taşımalarla ilgili problemler ortadan kalkacak."

Çırak ve kalfa sayısı olan 940'ı yetersiz bulduğunu vurgulayan Özer, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunu 2 bin, 3 bin gibi daha yüksek rakamlara çıkartabilmek ve iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayla ilgili de yeni bir açılım yapma imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

- "ORDU'NUN BİRİKMİŞ ENERJİSİNİN DESTEKLENMESİ GEREKİR"

Bakan Özer, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ile yönetim kurulu ve meclis üyelerini de ziyaret etti.

Ordu'nun sadece eğitim meseleleriyle değil, ekonomik kalkınma başta olmak üzere her alanda önemli ivme yakalamasını istediklerini belirten Özer, dilek, temenniler şeklinde değil, gerçekten kararlı bir şekilde uygulama gerçekleştireceklerini söyledi. Özer, "Bu üslupla bu düsturla çalışacağız. Yani yapamayacağımız şeye 'yapamayız' diyeceğiz, yapacağımız şeyi de hızlı bir şekilde inşallah realize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin güzide bir ili olduğunun altını çizen Özer, ülkenin ekonomisine çok önemli katkıları olduğunu, birikmiş enerjisinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.