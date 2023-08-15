Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan para tekvandocuları tebrik etti

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ile gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ, Fatih Çelik ve bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er'i kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

