VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASELSAN'dan ilk 6 ayda 18,1 milyar liralık ciro
Blinken: İran'a yönelik genel tavrımız değişmeyecek
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan para tekvandocuları tebrik e...
Eski CHP'li Ateş'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: Başa getirenler onu göndermiyorlar
BAE'den Mısır'a 500 milyon dolarlık fon
15 Ağustos 2023 Salı 20:52:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 20:52:00

Bakan Osman Aşkın Bak Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda madalya kazanan para tekvandocuları tebrik etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke, gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ ve Fatih Çelik ile bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ile gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ, Fatih Çelik ve bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er'i kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Paralimpik Şampiyonası tekvando
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX