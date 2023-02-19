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19 Şubat 2023 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 12:53:00

Bakan Nebati'ye çeşitli ülkelerden bakanlar depremler nedeniyle taziyelerini iletti

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çeşitli ülkelerin bakanları ve dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarının başkanları, "asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taziye mektubu gönderdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çeşitli ülkelerin bakanları ve dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarının başkanları, "asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taziye mektubu gönderdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Nebati'ye birçok ülkeden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) gibi dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarının başkanları Nebati'ye mektupla taziyelerini iletti.

Nebati'yi telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Somali Maliye Bakanı Elmi Mohamud Nur ve Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar yer aldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Nebati'ye taziye mektubu gönderdi.

Etiketler : nurettin nebati deprem taziye mektubu

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