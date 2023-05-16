Bakan Nebati'den masaları yumruklayan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkardı
Kaynak: Akşam
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, masaları yumruklayan Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak sosyal medya hesabı üzerinden; "Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız. Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı." ifadelerinde bulundu.
14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2,5 milyon yani 4,5 puan gerisinde kaldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
"MİLLET TÜM HESAPLARINIZI BOŞA ÇIKARDI"
Milletin 7'li koalisyonun tüm hesaplarını boşa çıkardığının altını çizen Nebati şunları ifade etti:
"Daha düne kadar 'Ben Hesap Uzmanı'yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim' diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.
Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı."
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