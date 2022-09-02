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02 Eylül 2022 Cuma 22:32:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 22:32:00

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.228,88 puana taşıdı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.

Gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğine işaret eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı. Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor. Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal bilinç ile yatırım yapabilmesi için hem Borsa İstanbul yönetimi hem de ekonomi yönetimi, üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile çalışıyor."

Etiketler : Borsa İstanbul Nureddin Nebati
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