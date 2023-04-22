Bakan Nebati'den Akşener'e "Rus gazı" tepkisi... "Biz işimizi yapıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karadeniz doğal gazına ilişkin, "Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri, sismik gemileri buldu, sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Yetmez, bu yol arkadaşlığımı 14 Mayıs'ı zaferle taçlandıracağım. 15 Temmuz'un intikamını almak için bir araya gelmeye çalışanlara öyle bir ders vereceğim ki terör örgütleri, onların uzantıları ve arkasındakiler bir daha Türkiye'ye yan gözle bakmayacaklar." diye konuştu.

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tüm krizlere rağmen vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, bu süreçte Türkiye'nin en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Nebati, eğilmediklerini ve sadece Allah'ın huzurunda alınlarını secdeye koyduklarını ifade ederek, "Ama onlar seccadenin bile farkına varmadan ayakkabılarıyla üzerine basarlar. Onun için 'Efendim bilmiyordum...' Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın? Basmazsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."

"İLK GELDİĞİNİZ GÜN İSTANBUL'DA İNSANLARI İŞTEN ÇIKARDINIZ"

Muhalefeti eleştiren Nebati, "Tam dört aydır soruyorum bunlara. Ya arkadaş sen IMF'ye gidecek misin, gitmeyecek misin? Çık de ki 'Ya gideceğim, ya gitmeyeceğim.' Asla cevap yok. Peki sen iktidara gelirsen faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bunun cevabını ver. 'Ya biz gelince iyi olacak...' Seni büyükşehirlerde gördük. İnsanlara 'Namus sözü, işten çıkarmayacağız.' dediniz. İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız." diye konuştu.

"TOGG'UN İTALYA'DAN GELDİĞİNİ ZANNEDERSİN"

Nebati, Karadeniz doğal gazının karaya çıkarıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri ve sismik gemileri buldu. Sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz. Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş."

Çok çalışmaya devam edeceklerini anlatan Nebati, seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade etti.

Nebati, tek devlet, millet, bayrak ve vatan şiarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Türk bayrağı güçlü, Türkiye'de okunan ezan kuvvetli. Seccadeye saygı güçlü, ailemiz sağlam. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz."

Kendilerini ötekileştirdikleri zaman bile boyun eğmediklerine anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Bizi ötekileştirdikleri, okullarımızı kapattıkları, kızlarımızın başını zorla açtıklarında bile onların önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunlar dışarıdan talimatları alırlar, 'Baş üstüne' derler. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'la bayrağımız elimizde, gerekirse tanklarla savaşırız Allah'ın izniyle. Yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz."