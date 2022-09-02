02 Eylül 2022 Cuma 19:24:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 19:24:00
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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