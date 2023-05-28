Bakan Nebati, oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Mersin'in Akdeniz ilçesinde oy verdi.

Bakan Nebati, oyunu kullanmak için gittiği Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Görevlilere çalışmalarında kolaylık dileyen Nebati, 1176 numaralı sandıkta oy verdi.

Nebati, gazetecilere, sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından sonuçların çok hızlı şekilde alınacağını söyledi.

Seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Nebati, "Gördüğümüz üzere katılım iyi. Seçmen çok bilinçli bir şekilde gelip oyunu hızlı bir şekilde kullanıp dönüyor. Gördüğümüz kadarıyla ve sahadan edindiğimiz bilgiler, birinci turda Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız itibarıyla kalan iş de tamamlanmış olacak." dedi.

Nebati, iyi bir kampanya yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle de Mersin özelinde seçimlerin çok iyi geçtiğini ve seçmenin daha çok hizmete itibar ettiğini de burada görmüş olduk. Böylelikle Türkiye, 1950'de ilk çok partili hayatın getirmiş olduğu demokrasi tecrübesini büyük bir olgunlukla bugün gerçekleştirerek dünyaya da bir örneklik teşkil etmiştir. Özellikle de vatandaşlarımızın gerek yurt dışında ve gümrük kapılarında gerekse de şu anda sandıklarda göstermiş olduğu olgunluk, seçim sathı maili içerisindeki her türlü çekişmenin bir tarafa bırakılarak doğru olan kararı verme noktasında ve katılımın da yüksek olması hasebiyle de ciddi bir örneklik teşkil etmiştir. Milletimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Nebati'ye açıklaması sırasında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.