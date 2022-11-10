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10 Kasım 2022 Perşembe 21:21:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 21:21:00

Bakan Nebati: Otomobiller için matrah artırımı üzerine çalışıyoruz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz." dedi.

Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ekonominin büyüyerek istihdam sağladığını, işsizliğin gerilediğini, yatırımlarla sanayinin geliştiğini, rekabet gücünün her geçen gün iyileştiğini, ihracatın rekorlar kırdığını, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın arttığını ve bütçenin sağlam görünümünü koruduğunu aktaran Nebati, "Güven endekslerinde görülen yükselme eğilimi de reel sektör başta olmak üzere ekonomi aktörlerinin önümüzdeki günlere daha olumlu baktığını da gösteriyor." diye konuştu.

Nebati, salgından bu yana dünyanın tümüyle zorlu bir süreç geçirdiğine işaret ederken, "Kararlılıkla attığımız adımların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu azimle hep birlikte gelecek için ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin de değerlendirmede bulunan Nebati, bugüne kadar hiçbir şeklide "Çin modeli" diye bir ifadeyi kullanmadıklarını aktardı. Bu modelin teorik altyapısının da geliştirildiğini anlatan Nebati, "Bizim modelimiz Türkiye, Türkiye Ekonomi Modeli. Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyada da önemli argüman geliştireceğine inananlardan birisiyim. Girdileri ve çıktılarının ne olduğu çok açık olan şeffaf bir model. Bu çerçevede enflasyonla mücadelede üretim kapasitesini azaltmadan ve istihdam kayıplarına yol açmadan kalıcı fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik politikaları tercih ettik. Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık, büyümemiz duracak, istihdam kayıpları yaşanacaktı." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati, enflasyona yönelik eleştirilere de yanıt verirken, "İçinde bulunduğumuz dönemde en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini öngörüyoruz. Son dönemde küresel enerji ve gıda fiyatlarında görülen gevşeme eğiliminin ülkemizdeki fiyatlara olumlu yansımalarına şahit olacağız. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki hükümetlerimiz süresince en önemli önceliğimiz her zaman vatandaşlarımız olmuştur." dedi.

Çalışan ve emeklilerin alım güçlerinde önemli iyileşme sağladıklarını bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"2002 Aralık- 2022 Ekim döneminde reel olarak net asgari ücret yüzde 142,3, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı yüzde 88,6, ortalama memur maaşı yüzde 53,6, en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı ise yüzde 129,2 artış kaydetti. 'Gerçekten enflasyonun karşısında kimseyi ezdirmedik' dediğimiz ifade net olarak budur. İstihdam olsun, alım güçlerinde iyileşme olsun, yoksulluğun azaltılması olsun her zaman gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde bu politikaları kararlılıkla uygulayacağımıza vatandaşlarımız emin olsun."

Nebati, komisyon görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz." dedi.

Etiketler : ötv nebati türkiye
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