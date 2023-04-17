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17 Nisan 2023 Pazartesi 22:27:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 22:27:00

Bakan Nebati: İstanbul'daki en şiddetli depremler planlanarak binalar hazırlandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nebati; "İstanbul'daki en şiddetli depremler planlanarak binalar hazırlandı. Tedbirler alınarak hazırlıklar yapıldı. Tüm yapıları bir araya getirerek organizasyon gerçekleştirildi. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Finans Merkezi'ne bankalarımız taşınmaya başladı. Burası sadece bankaların değil tüm finans yapıları burayı merkez olarak kullanacak. Bu finans merkezi bir taraftan finans vermezi olurken diğer taraftan da ticaretin merkezi olacak. Bölgesel bir güç olmaya aday olarak burası hazırlandı. Kiralanan alanların yüzde 77'sinin müşterileri hazır olarak faaliyete geçecek. Çok sayıda yabancı şirket merkezimize başvurdu.

İstanbul'daki en şiddetli depremler planlanarak binalar hazırlandı. Tedbirler alınarak hazırlıklar yapıldı. Tüm yapıları bir araya getirerek organizasyon gerçekleştirildi. Herhangi bir sıkıntı yok.

Yurt dışından gelen fonlar burayı bir merkez olarak belirleyecek. Ukrayna savaşından sonra Türkiye salgından elde etmiş olduğu başarıdan sonra İstanbul merkeze dönüştürülen bir yer. Dünyadaki herhangi bir yerde sorun olursa burası tedarik açısından avantajlı bir konumda. Dünyanın birçok yerinde ticaretin gerçekleşmesi için İstanbul merkez olarak belirlendi.

Etiketler : istanbul deprem tedbir
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