Bakan Nebati: Hasar tespitleri yapılan yerlere hızlı bir şekilde ödeme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaşanan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.

Bakan Nebati,"%90'ın üzerinde işlemler bitmiş durumda. Bundan sonrası kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilemek, kaybolan vatandaşlarımızı aramaktır. Bundan sonra yaşanacak yağışlarda böyle durumların tekrar yaşanmaması için gerekenleri derhal yapmamız gerekiyor. Az önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi dere yataklarının üstlerin açılıp korunacaktır. Böyle bir sel felaketinin, hızlı bir şekilde yaralarının sarılması, beni şehrim adına mutlu etti. Şanlıurfa'da yaşayanlar, valimiz ve tüm bu ortaya konmuş vefakar ve cefakar mücadele unutulmayacaktır. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayalım. Bundan sonrası vatandaşlarımızın psikolijik destek konusunda yanında olmaktır. Özellikle bugünden sonra yapacağımız çalışmalarda tüm mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.