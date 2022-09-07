VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de orman yangını: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı
Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu
İsrail Başbakanı: Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez
BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti
BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 15 sığınmacı kurtarıldı
Başkan Erdoğan Hırvatistan'a gitti
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın kabinesinde "etnik çeşitlilik" öne çıktı
Falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı
DSÖ, Kovid-19 ve maymun çiçeği vakalarında düşüş olduğunu açıkladı
Manisa'da iki ayrı noktada orman yangını
Putin: Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı
Ukraynalı yetkililer: Kırım'daki Rus üsleri Ukrayna füzeleriyle vuruldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss: Önceliğim enerji krizi ve ekonomi
Deutsche Bank CEO'su: Alman ekonomisinde resesyon artık kaçınılmaz
Milli denizaltı STM500 uluslararası fuarda
Ukrayna: Rusya'nın özel askeri şirketleri önemli kayıplar veriyor
07 Eylül 2022 Çarşamba 22:23:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 22:23:00

Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati türkiye
Sportif Beren

Sportif Beren
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Annem şarkısını söyleyemedi

Annem şarkısını söyleyemedi
Alaçatı'da 'ev'lendiler

Alaçatı'da 'ev'lendiler
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Terli gömlek şoku

Terli gömlek şoku
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Oyun değil evleniyoruz

Oyun değil evleniyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes