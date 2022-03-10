Bakan Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmeyle ilgili "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik. pic.twitter.com/abYx3WWjCK — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) March 10, 2022



