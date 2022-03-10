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10 Mart 2022 Perşembe 19:36:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 19:36:00

Bakan Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmeyle ilgili "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik" ifadesini kullandı.


Etiketler : Bakan Nebati Twitter hesabı Bakanlık
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