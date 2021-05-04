Bakan Muş'tan Sözcü'ye sert tepki! Dün yalanlanan haberi manşete taşıdılar
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aydın'daki bir restoran işletmecisinin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yönündeki haberi dün yalanlamasına rağmen Sözcü gazetesi haberi bugünkü sayısında manşete taşıdı. Bakan Muş, Sözcü'nün bu haberine sosyal medyadan tepki gösterdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberini yalanlamasına rağmen Sözcü gazetesi haberi manşete taşıdı.
Bilgi yanlışlığını düzeltelim;— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 3, 2021
Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.
Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.
Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır. https://t.co/Gpkp1ZmWL0
"DÜN YALANLADIK, BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR"
Bugün ise Sözcü gazetesi "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek" başlığıyla yalanlanan haberi manşetine taşıdı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu kez de Sözcü'yü yalanlayarak, "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Dün yalanladık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 4, 2021
Bugün manşet yapmışlar.
3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar.
Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım.
Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/KWNxA3Yjsh
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