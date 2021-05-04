Dün yalanlanan haberi manşete taşıdılar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberini yalanlamasına rağmen Sözcü gazetesi haberi manşete taşıdı.



Bilgi yanlışlığını düzeltelim;



Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.



Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.



Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır. https://t.co/Gpkp1ZmWL0 — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 3, 2021

"DÜN YALANLADIK, BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR"

Bugün ise Sözcü gazetesi "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek" başlığıyla yalanlanan haberi manşetine taşıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu kez de Sözcü'yü yalanlayarak, "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.