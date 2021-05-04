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04 Mayıs 2021 Salı 17:15:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 17:15:00

Bakan Muş'tan Sözcü'ye sert tepki! Dün yalanlanan haberi manşete taşıdılar

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aydın'daki bir restoran işletmecisinin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı yönündeki haberi dün yalanlamasına rağmen Sözcü gazetesi haberi bugünkü sayısında manşete taşıdı. Bakan Muş, Sözcü'nün bu haberine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberini yalanlamasına rağmen Sözcü gazetesi haberi manşete taşıdı.

"DÜN YALANLADIK, BUGÜN MANŞET YAPMIŞLAR"

Bugün ise Sözcü gazetesi "İktidar, pandemide dibe vuran esnafı şoke etti. Al sana destek" başlığıyla yalanlanan haberi manşetine taşıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu kez de Sözcü'yü yalanlayarak, "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : mehmet muş sözcü tepki yalan haber
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