12 Haziran 2020 Cuma 10:16:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 10:20:00
Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün başlıyor
Tarım Bakanı Pakdemirli, "Üreticilere 866 milyon TL destek ödemeleri bugün başlıyor" dedi.
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