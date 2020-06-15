Bakan müjdeyi verdi: 30 Ağustos'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı C: "(Milli elektrikli tren) 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız."