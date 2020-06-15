15 Haziran 2020 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 10:35:00
Bakan müjdeyi verdi: 30 Ağustos'ta başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Milli elektrikli tren) 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı C: "(Milli elektrikli tren) 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız."
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