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31 Mart 2023 Cuma 10:35:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 10:35:00

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu pekka haavisto finlandiya

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