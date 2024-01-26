Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: "Gelecekte uzayda söz sahibi olacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim sürdürdüğümüz en önemli programlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" da bunlardan biri.

Ümit ediyorum ki bu gençlerimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak bir olay olacak. Derin uzay çalışmalarına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz. Haberleşme uydularını geliştirebilen 10 ülkeden biri olacağız.

Yerçekimsiz ortamda dünyada yapamayacağınız birçok araştırma imkanı oluşuyor. Astronot çağımıza çıktığımız tarihten bir ay sonra bilimsel araştırma çağrısına çıktık. 50'ye yakın bilimsel araştırma teklifi geldi. 13 bilimsel deney kararlaştırıldı. Alper Gezeravcı günde 9 saat mesaisini bu deneylere ayırmış oluyor. Gezeravcı, 13 deneyi önemli bir kısmını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Uzay teknolojilerinde önemli bir deneyim sahibiyiz. Türkiye, görüntüleme ve haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke. Önümüzdeki aylarda ilk milli haberleşme uydumuz olan TÜRKSAT-6A'yı uzaya göndereceğiz.

Yerel seçim öncesi bizim uzaya astronot gönderdiğimiz söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aylardır çalışıyoruz. Bizim amacımız bilimsel çalışmaların önünü açabilmek. Bizim yaptığımız çalışmalar tersine beyin göçünün öncüsü olacak. Amacımız bilim ve teknolojide en iyi ülkelerden biri olmak. Bir yandan roket teknolojilerini geliştireceğiz, bir yandan insanlı uzay çalışmalarını sürdüreceğiz. Biz gelecekte uzayda söz sahibi olacağız.

Bilimi ve yüksek teknolojiyi Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Muhabbet ortamlarında, dost meclislerinde bilimi ve teknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz. Tuva Cihangir Atasever, birkaç ay sonra başka bir misyonla yörünge altı uçuşla uzay sınırının ötesine bir yolculuk gerçekleştirecek ve o misyonda da bir takım bilimsel deneyler gerçekleşecek.

Türk sanayisi uzay istasyonlarına modüller ve kapsüller geliştirebilecek düzeyde. Biz önümüzdeki dönemde bu çalışmalara da başlayacağız. Yeni uzay istasyonu çalışmaları başladı, pay alma iddiamız var. Öğrenilmiş ve öğretilmiş çaresizliği yırtıp atıyoruz. Hiçbir engel tanımayan bir kuşak geliyor. Genç kardeşlerimizden çok büyük projeler çıkacağına inanıyoruz. Ben inanıyorum ki bir sonraki astronotumuz bir kadın olsun. Türk kadınına bu yakışır, tek kanatla uçamayız.

"BİZİ LİSE ÖĞRENCİSİ OLARAK GÖRMEYİN, BİZİM İÇİMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR RUH VAR."

Bizim yapacağımız en kıymetli iş gençliğimizin önünü açmak. Sayın Cumhurbaşkanımız iradesini ortaya koyuyor. 10 yıllık hedefte 2 kez aya erişmeyi istiyoruz. Biz bu projeden milletimiz hangi kazanımları elde eder, biz buna bakarız. Uzaya erişimde 10-15 yıl öncesine göre maliyet azaldı. Hibrit roket projesini geliştirmeye devam ediyoruz. Öncellikle amacımız bu projeye uzayda tarihçe kazandırmak.

Önce aya erişme, sonra aya erişme hedefimiz var. Ne yapıyorsak ilk kez yapıyoruz. Son 20 yılda bu deneyimi elde etme imkanı bulduk. Teknofest bu yıl Adana'da olacak. Adana aynı zamanda geçen sene yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen illerden biriydi. Deprem bölgesinden gençlerimizi de buraya getireceğiz. Ben bu yıl katılım anlamında yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum. Çok güzel bir Teknofest olacak. Ben şimdiden tüm milletimizi davet ediyorum.