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21 Mayıs 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 11:47:00

Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, bu yıl oranı yüzde 35'e yükselteceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30'a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35'e yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında yer verdiği infografikle de Sıfır Atık Projesi ile ilgili güncel verileri aktardı.

Bu verilere göre, Sıfır Atık'ta geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13, 2021'de 27,2, 2022'de yüzde 30,13 olarak gerçekleşti.

Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal, 10,2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarılırken 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 108 milyon varil petrol tasarrufunun elde edildiği proje ile 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı.

Geri kazanım oranının 2023 yılında yüzde 35, 2035 yılında yüzde 60'a çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Etiketler : murat kurum sıfır atık emine erdoğan geri dönüşüm
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