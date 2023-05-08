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08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:24:00

Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz afet olduğu zaman hiçbir zaman tatile çıkmadık. Yani afette sen milletin yanında olacaksın. Şimdi İstanbul'a bakıyorsunuz, İstanbul'un belediye başkanı, İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20 kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Nevmekan'da düzenlenen gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, yatırımlarda gençleri de düşündüklerini belirtti.

Kurum, bu yüzyılın "gençliğin yüzyılı" olacağını söylediklerini aktararak, "Sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak. Bunu gençlerimizle birlikte yapacağız. Sosyal konut dedik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırdık." diye konuştu.

Gençlerden gelen bir soru üzerine sosyal medyayı yapaylıktan uzak bir şekilde kullandığını anlatan Kurum, "Ben olan neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Bence herkes onu istiyor. Yani gençlerimiz, vatandaşımız samimiyet istiyor, doğruluk istiyor, dürüstlük istiyor. Onu yansıtabiliyorsak en kıymetlisi o." ifadelerini kullandı.

- BAKAN KURUM BOŞ ZAMANLARINDA DİZİ İZLİYOR

Kurum, boş zamanlarında dijital platformlarda dizi izlemeyi tercih ettiğini, zaman zaman da cep telefondan oyunlar oynadığını söyledi.

Çok tatil yapmaya fırsat bulamadığını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz afet olduğu zaman hiçbir zaman tatile çıkmadık. Yani afette sen milletin yanında olacaksın. Şimdi İstanbul'a bakıyorsunuz, İstanbul'un belediye başkanı, İstanbul dışında her şeyle ilgileniyor. Ne olacak bu İstanbul'un geleceği? Ne olacak buradaki gençler? Hani bunların sorunlarıyla kim uğraşacak? Böyle bir şey olabilir mi? Ya sen önüne bak. Önündeki işi yap, Allah neyi nasip ederse o olur."

Etiketler : AK Parti kurum Murat Kurum
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