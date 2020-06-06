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06 Haziran 2020 Cumartesi 19:49:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 19:51:00

Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Riva Deresi' yanıtı

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Riva Deresi ıslah projesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. "Oradaki kirliliğin nedeni iki arıtma tesisinin by-pass ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş. Sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Riva Deresi ıslah projesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. "Oradaki kirliliğin nedeni iki arıtma tesisinin by-pass ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş. Sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin" diye konuşan Kurum, "Boş laf üretmiyoruz. Sayın başkana da tavsiyem, artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı. 11 ay geriye dönüp baktığında İstanbul'u aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin." ifadelerini kullandı.

Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son 1 aydır siyaha dönmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt geldi.

Halkalı Millet Bahçesi’nde Dünya Çevre Günü Etkinlikleri'nde basın mensuplarına konuşan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN BAŞKANA TAVSİYEM..."

"Boş laf üretmiyoruz. Boş laf konuşmuyoruz. Sayın başkana da tavsiyem, artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı. 11 ay geriye dönüp baktığında İstanbul'u aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin.

"CEZAİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK"

Gittik yerince incelemeler yaptı. İki tane atık su arıtma tesisi, oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde cezai ve hukuki işlem başlattık. Bunu bugün de dün de yaptık, yarın da yapacağız. Milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği bize emanettir. Başkanımızın hoşuna gitse de gitmese de biz bu emaneti korumak durumundayız. Biz denetimlerimizi yaptık. Sayın Başkanımızı işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin nedeni iki arıtma tesisinin by-pass ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş. Sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Sayın başkanımıza tavsiyemiz arıtma tesisini işler haline getirsin, çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin. Biz bizim üzerimize düşen görevleri 18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Riva Deresi’nin ıslahı 11 yıldır DSİ’ye, kirliliğe yol açan tesislerin denetimi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait. İSKİ’ye ait tesis de Türkiye’nin en verimli çalışan arıtma tesisi. İBB, yıllardır kangren olmuş bu sorunun kalıcı çözümü için işbirliğine hazır durumda." ifadelerini kullanmıştı.

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