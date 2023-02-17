'Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapılara' ilişkin paylaşım

Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapıların yapımına ilişkin video paylaştı.

Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor.



Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/COKrPibsiy — Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2023

Bakan Kurum, paylaşımında, "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor. Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.