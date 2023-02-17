Bakan Kurum'dan "Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapılara" ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te kurulan konteyner ve geçici yapılara ilişkin, "Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapıların yapımına ilişkin video paylaştı.
Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2023
Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/COKrPibsiy
Bakan Kurum, paylaşımında, "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor. Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
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