Bakan Kurum: 927 bin binanın incelemesini tamamladık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Milletimiz bilmelidir ki devletimiz tüm çalışmalarını 11 ilimizde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde yürütmektedir
(Konut için) Seçimini yaptığımız alanlarımızı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Tek hedefimiz hızlı bir şekilde bu konut sürecini en doğru yerde, en hızlı şekilde yapmak üzere çalışmaları yürütmektir.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
- Bakan Kurum: 927 bin binanın incelemesini tamamladık
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