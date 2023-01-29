Bakan Kurum'dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, doğaya çöp atılmaması uyarısının yapıldığı "Atma" adlı kamu spotunu paylaştı.

Spotta, "Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ortak evimiz dünyamıza hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın." mesajı verildi.

"Atma dönüştür" etiketi bulunan spotta, bilinçsizce doğaya atılan atıkların çevreyi kirlettiği, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Atıklar nedeniyle doğanın tehlikede olduğuna dikkat çekilen kamu spotunun sonunda, insanların el birliği içerisinde gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için duyarlı olmaları gerektiği vurgulanıyor.