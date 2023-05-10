Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de Erzurumlular Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, "Böyle bir provokasyon Erzurum'un güzel insanlarına mal edilemez. Ama siz gidip Erzurum'da şov yapmaya çalışırsanız size gösterilen yer dışında başka işlerle uğraşmaya çalışırsanız, maalesef ve sonunda da Erzurumlu da size 14 Mayıs'ta gereken cevabı verir" dedi. Öte yandan Bakan Kurum, 14 Mayıs seçiminin önemine vurgu yaparak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak. Türkiye kazanacak." ifadelerini kulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bir masada 6-7 kişi değil de bir kişi karar verir ve o kararı da uygulayan liyakatli kadrolar olursa ülke büyür, gelişir, o yüzden 14 Mayıs seçimleri önemli." dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da Seçim çalışmaları kapsamında bir dizi programa katıldı. TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret ederek, futbolcularla sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, halı sahada penaltı vuruşu gerçekleştirdi. Bakan Kurum'a; Pendikspor ailesi 34 numaralı Pendikspor forması hediye etti.

Bakan Kurum'un bir sonraki durağı; Çekmeköy'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Bakan Kurum, Engelsiz Yaşam Festivali'nde ahşap yakma, geri dönüşüm ve çamur atölyesinde çocukların yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Çekmeköy Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Engelsiz Koro'nun söylediği şarkıları dinleyen Bakan Kurum, parçalara da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Kurum, seçim otobüsü ile Çekmeköy ilçesini turladı. Vatandaşları selamlayan Bakan Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, seçim otobüsünden, kalabalığa seslenerek, "Çekmeköy İstanbul'da tarih yazacak. Çekmeköy Cumhur İttifakı'na rekor destek verecek ve 14 Mayıs'ta Çekmeköy'de balkon konuşması yapılacak." dedi.

Bakan Kurum'un, diğer rotası Farmasi Fabrikası oldu. Burada fabrika işçileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı. Sonrasında Çekmeköy Erzumlular Ziyareti programına katılan Bakan Kurum, Erzurumlular ile bir araya gelerek "21 yıldır eğer bu ülkeye bu hizmetleri kazandırıyorsak arkamızda Dadaşlarımız var." dedi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, engelli vatandaşların, engelsiz şehirlere kavuşmaları için çalıştıklarını belirterek, "Bugün 10 Mayıs. 10-16 Mayıs biliyorsunuz ülkemizde Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bugün burada kardeşlerimizle bir arada olmak istedik. Çekmeköy Belediyemizin dünya standartlarına uygun, Avrupa standartlarına uygun burada bini aşkın ailemizin, yavrumuzun, çocuğumuzun eğitim aldığı yerde kardeşlerimizle bir arada olmak istedik. Tüm engelli kardeşlerimizin, ailelerinin tüm Türkiye'nin Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Ülkemizin nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si engelli kardeşlerimiz. Engelli kardeşlerimiz bizim göz bebeğimiz. Hepsi pırıl pırıl yavrularımız. Onlarla birlikte yol yürüyoruz. Onlara engelsiz şehirlerimizi, engelsiz Türkiye'yi inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır hizmet ediyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim yavrularımız, teminatlarımız. Bu anlayışla ülkemizde, 81 ilimizde bu hizmetleri yapıyoruz. İstiyoruz ki; onlar daha iyi şartlarda eğitim görsünler, daha yeşil alanlarda yaşasınlar. Sokakta, mahallesinde, ilçesinde hiçbir engelle karşılaşmasın istiyoruz." dedi.

"ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZİN EV SAHİBİ OLABİLMESİNE YÖNELİK BİR ADIM ATIYORUZ"

Seçim çalışmaları kapsamında son bir aydır sanayi bölgelerini sık sık ziyaret ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Sanayicilerimizle buluşuyoruz, iş insanlarımızla buluşuyoruz, çalışan kardeşlerimizle buluşuyoruz. Onlar da yeni yapacağımız yerlerde uygun şartlarda ev sahibi olmak istediklerini bize ilettiler. Burada tüm sanayicilerimizle, vatandaşlarımızın, işçi kardeşlerimize uygun yerlerde tahsis edeceğimiz, hem yapım desteği vermek suretiyle, yine burada TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi çalışan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesine yönelik bir adım atıyoruz. Bu manada hem nitelikli sanayinin İstanbul'un merkezinde yer alacağı, hem de çalışan kardeşlerimizin de yakın mesafede buraya ulaşabilecekleri toplu konut alanlarına ilişkin de bir çalışma başlattık. Bilhassa şehrin iççinde kalmış, köhneleşmiş, hem vatandaşımıza hizmet veremeyen, hem de oraya gelen çalışan kardeşlerimize bu manada zorluk yaşatan alanlara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Ve inşallah TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar nasıl 1 milyon 200 bin konutu üretip verdiysek, aynı anlayışla bu çalışmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"6-7 KİŞİ DEĞİL DE BİR KİŞİ KARAR VERİR VE O KARARI DA UYGULAYAN LİYAKATLİ KADROLAR OLURSA ÜLKE BÜYÜR"

Bakan Kurum, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek çalışacaklarını vurgulayarak, "Yarısı Bizden' önemli bir kampanya. Devletimiz emin olun tüm imkânlarıyla elini taşın altına koymuştur. Başka acıların yaşanmaması için de devletimiz, milletimiz el ele vererek dönüştüreceğiz inşallah. 750 bin liraya 2+1 daireyi dönüştürüyoruz. 5 bin 650 lira taksitle vatandaşlarımız ödeyebiliyorlar. Bu süreçte 5 bin 250 lira kira yardımı veriyoruz. 10 bin 500 lira da taşınma yardımı veriyoruz. Çok önemli bir projedir. Maddi tarafı geçin, bir de manevi tarafı var. Yani İstanbul'un dönüşmesi demek, işte böylesi tesislerin çalışması demek, üretmesi demek. Böylesi tesislerin sayısının artması demek. Bir ülkede güven olmazsa, istikrar olmazsa o ülkeye yatırım yapılmaz. Şunu net olarak söyleyebilirim ki ülkedeki güvenle birlikte yatırımcı sizin ülkenize yatırım yapar, sanayisi yeni tesis kurmaya başlar ve bu tesislerin sayısı artar. Elbette ki bu 21 yıllık süreçte her şeyi doğru yapmış olmayabiliriz, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama bilerek ve isteyerek şunu net söyleyebilirim ki hiçbir hata yapmamaya çalıştık. Ve fotoğrafın bütününe baktığımızda ülkemizin büyümesi, gelişmesi adına ülkedeki istikrarın devamlılığı şarttır. Bir masada 6-7 kişi değil de bir kişi karar verir. Ve o kararı da uygulayan liyakatli kadrolar olursa ülke büyür, gelişir. O yüzden 14 Mayıs seçimleri önemli. Biz emekçi kardeşlerimiz emek diyoruz, alın teri diyoruz, helal rızık diyoruz. Her ne yapıyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bu iradeyle yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇEKMEKÖY'DE TAAHHÜT EDİLMİŞ AMA YAPILMAMIŞ PROJENİN DEVAM ETTİRİLMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadığının altını çizerek, "14 Mayıs'ta işte liyakatsizliğin beceriksizliğin mi yoksa eser siyasetinin mi kazanacağını, hep birlikte göreceğiz. Hep sözler verdiler, ama bugün görüyoruz ki arkadaşlar, bu sözler tutulmamış, bu sözler yerine getirilmemiş. Hemen Çekmeköy'de bir kavşak projesi Alemdağ'da Taşdelen'de yıllardır yapılmamış yıllardır bu millete taahhüt edilmiş ama yapılmamış projenin devam ettirilmediğini görüyoruz. Belediye başkanımız bu noktada yardım talep ettiğinde, bin dereden su getirerek, bahaneler üreterek, bu işlerin gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Az ileri de Finans Merkezi 65 milyar liralık yatırım.. İstanbul Finans'ın merkezi olsun istiyoruz, üretsin, ekonominin bu noktada lokomotif şehri olsun. Hem yakın Orta Doğu'ya hem Avrupa'ya bu hizmetleri versin istiyoruz. Bu anlayışla çalıştık ve altında istedim ki Trafik yoğunluğu olmasın, bir metro istasyonu koyduk. O metro istasyonunun şimdiye kadar tamamlanması gerekiyordu, tamamlanmadı. Sancaktepe'ye gidiyorsunuz, Sultanbeyli'ye gidiyorsunuz, Tuzla'ya gidiyorsunuz yine, verilen sözlerin ben bu 1 ayda bunu gördüm biliyor musunuz? Ben 81 ile gittim, bir kardeşiniz olarak 81 ile gittim. Hepinizin ilinde bir hizmetim var öyle ya da böyle. Eksiktir, fazladır ama mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK"

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçiminin önemine vurgu yaparak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak. Türkiye kazanacak. El birliği içerisinde bizler de sonuçta gelip geçeceğiz bizlerden daha iyisini gençlerimiz biz onlarla yapacak bunu da biliyoruz. Gençlerle bir araya geliyoruz. Çalışan kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Burada önemli olan bu fotoğrafı görebilmektir, bu bilinçle sandığa gidebilmektir, biz ne zaman bir afet olsa milletimizin yanına koşuyoruz, ne zaman milletimizin bize bir ihtiyacı olsa oraya koşuyoruz aynı anlayışla çalışacağız. Ben bir kardeşiniz, bir bakanınız 1. Bölge Milletvekili Adayınız olarak, aynı anlayışla İstanbul'umuza ülkemize hizmet etmeye devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Her şeyi yapabilirim demiyorum ama elimden geleni yapacağız." dedi.

"SEN EĞER ERZURUM'UN AĞIRLIĞINI BİLMEZSEN, MİLLET DE SENİ BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIMAZ"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşadığı hadiseyi hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ama maalesef Türkiye'nin en büyük şehrinde krizleri yönetemeyenler, afette milletin yanında olmayanlar, afette milletin derdiyle uğraşmayıp, İstanbul'un dışında her türlü gelecekle ikbal kaygısıyla şehrin dışında bütün şehirlere gitmeye çalışanlar muhakkak ki Erzurum'un değerini de, kıymetini de bilemezler. İşte geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hadise oldu. Erzurum'da bu hadise sonrasında Valimizi, Belediye Başkanımızı suçlayan, orada Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayan ifadeleri gördük. Sen eğer Erzurum'un ağırlığını bilmezsen, Erzurum dışında, Erzurum'un insanları dışında oradaki o milli mücadele şehrinin değerini, kıymetini bilmeyip oraya şov yapmaya gelirsen, işte millet de seni başının üstünde taşımaz. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Bunu Erzurum'a mal etmeye çalışıyorsunuz. Biz bu olayları tasvip etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Kime olursa olsun. Kesinlikle böyle bir provokasyon Erzurumluya, Erzurum'un güzel insanlarına mal edilemez. Erzurum her zaman duruşuyla örnek olmuştur. Ama siz gidip Erzurum'da şov yapmaya çalışırsanız, size gösterilen yer dışında başka işlerle uğraşmaya çalışırsanız maalesef ve işin sonunda da Erzurum'u itham ederseniz, Erzurumlu da size 14 Mayıs'ta gereken cevabı verir. Şimdi oraya gidiyorlar, milletimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Oraya gidiyorlar maalesef milletimizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Ama şanlı Erzurum'umuz, milli mücadelemizin karargâhı buna izin vermez."

Bakan Kurumdan 14 Mayıs mesajı: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

"45 MİLYARLIK ESERİMİZİ ERZURUM'UMUZA KAZANDIRMIŞIZ"

Bakan Kurum, 21 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en büyük destekçilerinin Dadaşlar olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizlerde sizler için hep hizmet etmeye çalıştık. Hep hizmetlerimizle, eserlerimizle, Erzurum'umuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Son 21 yılda şöyle gelirken baktımErzurum'a tam 45 milyarlık yatırım yapmışız. Eğitimden sağlığa, sanattan kültüre, konutlarımıza kentsel dönüşüm konutlarımıza, millet bahçelerimize kadar, 45 milyarlık eserimizi Erzurum'umuza kazandırmışız. En kıymetli gördüğüm işlerden birisi, Erzurum'un o Milli Mücadele şehrinin, tarihinin yeniden ayağa kalkması. O yüzden kale etrafında gittiyseniz görmüşsünüzdür Ulu Cami etrafında çok önemli bir kentsel yenileme projesi yürütüyoruz. Oraları tamamen açtık oraya güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Hemen Ulu Cami'mizin arkasında orada hem vatandaşlarımız hem tarihin içinde gezecekler, orada tarihi mekanları milli mücadelenin hatıralarını yad edecekler. En önemlisi de bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza, gelecek nesillerimize aktaracağız. Bu anlayışla Erzurum'umuza birçok hizmeti yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Erzurumlular her zaman yiğitlikleriyle, mertlikleriyle ön plana çıkmıştır. Ve her zaman ülkemiz ne zaman zora düşse, ne zaman dara düşse hep ülkemizin kilit taşı, lokomotifi, betonu, çimentosu olmuştur. Ve biz Erzurum'u hep böyle tanıdık, bundan sonra da böyle tanımaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bizim arkamızda dadaşlar var."