Bakan Kurum, Üsküdar Çengelköy esnafını ziyaret etti

Bakan Kurum, Üsküdar Çengelköy esnafını ziyaret etti

Çengelköy esnafına ziyarette bulunan Kurum, bu sırada yoldan geçen vatandaşlara dondurma ısmarladı.

Kurum, Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaretinin ardından tarihi Çınaraltı'nda yer alan Hamdullah Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldı.

Daha sonra çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kurum'a ziyaretleri sırasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.