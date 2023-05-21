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21 Mayıs 2023 Pazar 22:18:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 22:18:00

Bakan Kurum, Üsküdar Çengelköy esnafını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Çengelköy esnafına ziyarette bulunan Kurum, bu sırada yoldan geçen vatandaşlara dondurma ısmarladı.

Kurum, Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaretinin ardından tarihi Çınaraltı'nda yer alan Hamdullah Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldı.

Daha sonra çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kurum'a ziyaretleri sırasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Etiketler : kurum Çengelköy hilmi türkmen
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