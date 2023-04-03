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03 Nisan 2023 Pazartesi 13:39:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 13:39:00

Bakan Kurum: Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyada 5'inci, Türkiye'de ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik." ifadeleri kullandı.

AFET DURUMUNDA 165 BİN KİŞİ BARINABİLECEK

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.

Afet toplanma alanları da bulunan Millet Bahçesi, herhangi bir afet durumunda, yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği, 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alan sera ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay derenin yer alacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.

Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler ve millet kıraathanelerinin yer alacağı bahçede, seyir terasları, gezinti alanları ve sosyal alanlar da oluşturulacak.

Altyapı çalışmaları tamamlanan Millet Bahçesi'nde, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetleri devam ediyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan murat kurum şehir parkı atatürk havalimanı millet bahçesi istanbul

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